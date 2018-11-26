Altay'a 'Sarı' Müjde

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:56



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:56

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu ile derbide karşılaşacak olan Altay'da sarı kart sınırındaki oyuncuların Hatayspor maçında kart görmemesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Hatayspor deplasmanından 1 puanla dönen Altay, gözünü 1 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Altınordu çevirdi. İzmir derbisinde galibiyetten başka bir skoru düşünmeyen siyah-beyazlılarda kart sınırında olan ve cezalı oyuncularından gelen haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Hatayspor karşılaşmasından önce 3'er sarı kartı bulunan Yasin Palaz ve Aganovic, karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamlayarak cezadan kurtuldu. İki oyuncu da Teknik Direktör Özden Töraydın'ın görev vermesi halinde Altınordu karşısında forma giyebilecek. Geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçında kırmızı kart görerek Hatayspor maçında cezalı duruma düşen Özgür ile sarı kart cezalısı Atakan da cezasını Hatayspor maçıyla tamamlamış oldu. Herhangi bir sakatlık yaşanmaması durumunda Altay, derbiye tam kadro çıkacak.Gençer ilki yaşadıSezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen ve gösterdiği başarılı performansla takımın en çok süre alan isimlerinden olan Gençer Cansev, Hatayspor maçında takımına puanı getiren golü kaydetti. 80. dakikada fileleri havalandıran tecrübeli savunmacı, İzmir ekibiyle ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Cansev, geçen sezon Ankaragücü'yle bir üst lige çıkma başarısı göstermesine rağmen golle tanışamamıştı. - İZMİR