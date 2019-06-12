Altay'a transfer yasağı getirildi

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Altay'da transfer yasağı şoku yaşanıyor.

1 MİLYON TL ÖDEME GEREKİYOR

Geçmiş yıllarda kulüpte görev yapan futbolcular ve personele olan borçlar sebebiyle İzmir temsilcisine transfer yasağı getirildi. Siyah-beyazlıların yasağı kaldırmak için yaklaşık 1 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenilirken, paranın ödenmemesi durumunda takım yeni sezona transfer yapamadan girecek.

Yönetimin yakın zamanda bir araya gelerek konuyu değerlendireceği ve kesin kararını vereceği bildirildi.

Kaynak: İHA