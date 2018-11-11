Altay Adana Demir'i 3-0'la Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay
10 kişi kaldığı mücadelede sahasında Adana Demirspor
'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Özgür'ün kullandığı kornere iyi yükselen Paxiao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0 10. dakikada Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. 20. dakikada Pote'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı. 44. dakikada Hakan Bilgiç'e yaptığı müdahalenin ardından Özgür Özkaya
ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 50. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 55. dakikada Serkan
Öztürk'ün kullandığı serbest vuruşta yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0 66. dakikada Berk Yıldız
'ın ortasında Pote kafayı vurdu, kaleci Egemen topun sahibi oldu. 80. dakikada kullanılan Adana Demirspor köşe vuruşu kazandı. Emre'nin ortasında Gençer'in ters vuruşunda top direkten geri geldi. 90+2. dakikada Adana Demirspor savunma arkasına atılan topla buluşan Paixao, düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 3-0
KÜNYE
Stat: Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar
xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx Altay: Egemen xx, Yasin xx, İbrahim Öztürk
xx, Gençer xx, Özgür xx, Atakan xx, Metin xx, Aganovic xx (Serkan dk. 46 x), Hüsamettin xx (Pedro
dk. 82 x), Furkan xx (Tevfik dk. 75 x), Paixao xx Yedekler: Aydın
, Pedro, Ivanov, Kappel, Murat Uslu
Teknik Direktör: Özden Töraydın Adana Demirspor: Çağlar xx, Batuhan xx (Boubacar Traore dk. 56 x), Mitrovic xx, Hakan xx, Orhan xx, Traore xx, Galip xx (Erdal dk. 69 x), Berk xx, Kosecki xx, Orkan xx (Emre dk. 78 x), Pote xx Yedekler: Kurtuluş, Djemoussa Traore, Tayyip, Musa Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Paixao (dk. 8 ve 90+2), İbrahim Öztürk (dk. 55) (Altay) Kırmızı kart: Özgür (dk. 44) (Altay) Sarı kartlar: Özgür, Atakan, Aganovic (Altay), Galip, Orkan, Mitrovic (Adana Demirspor)
(Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)
Serkan,Adana Demirspor,Altay
11 Kasım 2018 Pazar 18:21