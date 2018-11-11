Altay - Adana Demirspor: 3-0

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Altay
, Adana Demirspor
'u 3-0 mağlup etti.
Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar
, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
Altay: Egemen Gençalp, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk
, Özgür Özkaya
, İhsan Furkan Deniz (Dk. 75 Eugenio), Metin Yüksel, Atakan Rıdvan Çankaya
, Aganovic (Dk. 46 Serkan Sözmen), Hüsamettin Yener (Dk. 82 Tevfik Altındağ
), Paixao
Adana Demirspor: Çağlar Şahin
Akbaba, Batuhan İşçiler (Dk. 56 Boubacar Traore), Mitrovic, Hakan Bilgiç, Orhan Taşdelen
, Kosecki, Hamidou Traore
, Galip Güzel (Dk. 69 Erdal Öztürk
), Berk Yıldız
, Orkan Çınar (Dk. 78 Emre Nefiz
), Pote
Goller: Dk. 8 ve Dk. 90+2 Paixao, Dk. 55 İbrahim Öztürk (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 44 Özgür Özkaya (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 14 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 22 Aganovic (Altay), Dk. 14 Galip Güzel, Dk. 54 Orkan Çınar, Dk. 65 Hamidou Traore, Dk. 88 Mitrovic (Adana Demirspor)
Çınar,Adana Demirspor,Altay
11 Kasım 2018 Pazar 21:25