07.07.2019 17:36
Haberler» Spor» Haber

Altay, Afyonkarahisar'da kampa girdi

Altay, Afyonkarahisar

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, yeni sezon öncesi ilk etap kampına Afyonkarahisar'da başladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, yeni sezon öncesi ilk etap kampına Afyonkarahisar'da başladı.
Altay takımı, Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenmanda, düz koşunun ardından ısınma hareketleri ve denge çalışması yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
İzmir ekibinin sportif direktörü Özden Töraydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı oyuncularının da katılımıyla 32 kişilik kafileyle Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.
Kampın, 18 Temmuz'a kadar süreceğini aktaran Töraydın, "TFF 3. Lig'den bu yana Afyonkarahisar'a kampa geliyoruz. Bu yıl iki kampı da burada yapacağız. Bugün ilk etap kampımız başladı. Sağlıklı bir çalışma dönemi geçmesini hedefliyoruz. Takımımızın iskeletini geçen yılın ikinci yarısında oluşturmuştuk. Takımda iç transferleri tamamlıyoruz. Bugün Gençer (Cansev) ile anlaştık. Onunla birlikte 33 futbolcu oldu. Akşam da bir oyuncumuz ile yeni sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Afyon, Altay, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:33   Sivas Süper Enduro Festivali nefes kesti
18:29   Kırkpınar'ın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
18:26   Kırkpınar'ın şampiyonu 'Gürbüz'
18:24   658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Orhan Okulu'yu mağlup eden Ali Gürbüz...
18:23   Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
18:20   Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri
18:18   Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!