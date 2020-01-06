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Altay, Alihan'dan haber bekliyor

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 10'uncu sırada bitiren Altay, Ankaragücü'nde forma giyen Alihan Kubalas'la yeniden temasa geçti.

06.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:55 Altay, Alihan'dan haber bekliyor

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 10'uncu sırada bitiren , 'nde forma giyen Alihan Kubalas'la yeniden temasa geçti. Gençer'in sakatlanıp sezonu kapatması üzerine stoper arayışına başlayan siyah-beyazlı ekip, sezon başında da ilgilendiği tecrübeli savunmacıya teklif sundu. Başkent ekibinde fazla forma şansı bulamayan Alihan'ın da daha önce formasını giydiği Altay'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Altay, 28 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesini feshedip boşa çıkmasını bekliyor. Ankaragücü'nün transfer yasağını kaldırması halinde Alihan'la yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi. Alihan, 2013-14 sezonunda 2'nci Lig'de Altay formasını giymişti.

YORGANCIOĞLU ÜZÜNTÜSÜAltay'ın eski başkanlarından Hayri Yorgancıoğlu, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. İzmir'de yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat eden Yorgancıoğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek. 1923 doğumlu Hayri Yorgancıoğlu, 15 yıl yöneticilik yaptığı Altay'da 1959, 2000 ve 2002 yıllarında başkanlık görevini üstlendi. İşadamı olan Yorgancıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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