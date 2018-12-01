01 Aralık 2018, 19:17
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Altay-Altınordu: 1-2

Altay-Altınordu: 1-2

Spor Toto 1. Lig'de haftanın derbisinde Altınordu rakip sahada Altay'ı 2-1 mağlup etti.



Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altınordu, Altay'ı 2-1 yendi.

Konuk ekibin gollerini Muhammed Mert ve Kerim Alıcı atarken; siyah-beyazlı takımın tek sayısı penaltıdan Paixao'dan geldi.

Stat : İzmir Atatürk 

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bilal Gölen, Anıl Usta 

Altay: Egemen Gençalp, Serkan Sözmen, Metin Yüksel, Hüsamettin Yener (Dk. 81 İbrahim Akın), Aganovic (Dk. 46 Ferhat Çulcoğlu), Yasin Palaz, Paixao, Tevfik Altındağ, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, İhsan Furkan Deniz (Dk. 46 Kappel)

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Dk. 66 Berkay Samancı), Muhammed Mert, Sefa Yılmaz, Mehmet Murat Uçar, Serdar Deliktaş (Dk. 31 Anıl Koç-Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı) 

Goller: Dk. 45 2 Muhammed Mert, Dk. 80 Kerim Alıcı (Altınordu), Dk. 52 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 36 Kerim Alıcı, Dk. 65 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 84 Gençer Cansev Dk. 90 3 Metin Yüksel (Altay) - Kerim Alıcı,Altay,Altınordu

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