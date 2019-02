Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan İzmir Vurgusu

Kaynak: DHA

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, tüm İzmir kulüpleriyle birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, "Biz birbirimizi biliriz. Hepimiz İzmir çocuğuyuz. Her zaman İzmir takımlarının yukarı çıkmasını isteriz. Bunu destekleriz" vurgusu yaptı.İzmir Ticaret Odası'nda geçtiğimiz 6 Şubat'ta Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan 'la bir araya gelerek dostluk mesajları veren Altay Başkanı Ekmekçioğlu, "Mehmet başkan sağ olsun davetimizi kabul etti. O buluşmadaki amacımız iki kulüp arasında yaşanan tatsız olayların artık son bulmasıydı. İki camianın dost ve kardeş olduğunu bir kez daha göstermekti. İzmir'de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz. Bu diğer İzmir kulüpleri için de geçerli. Aramızda tabii ki rekabet olacak ancak dostluk asla bitmeyecek" dedi.Geçen hafta Altınordu'dan birkaç oyuncunun altyapılarına transfer olduğunu açıklayan Özgür Ekmekçioğlu, "Altınordu bizden bedel talep etmedi. Mehmet Bey , 'Altay camiasına oyuncu kazandırmak bizi her zaman mutlu edecektir' dedi. Bunlar güzel şeyler. Çünkü biz bu kadarız, biz birbirimizi biliriz. Karşıyaka zor süreçlerden geçip toparlandı, Başkan Turgay Büyükkarcı'yla sürekli konuşuyoruz. Bucaspor zor bir süreçten geçiyor, Başkan Cihan Aktaş 'la konuşuyoruz, ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Biz de zor zamanlardan geçtik, tam anlamıyla sıyrılmış değiliz. Tüm kulüpler bize destek verdi. Aynı şekilde Göztepe'nin olumsuz bir durum yaşamasını asla istemem. Yukarıda olması bizi mutlu eder, bizim de hedeflerimizi yükseltir. İzmir'e katma değer sağlar. İzmir çocuğuyuz, her zaman İzmir'in yukarıda olmasını isteriz" diye konuştu.İLK HEDEF LİGDE KALMAKAltay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Spor Toto 1. Lig'de hedeflerinin sezon başında söyledikleri gibi ligde kalmak olduğu dile getirdi. İlk yarıda şanssız puan kayıpları yaşadıklarını, devre arasında transfer yasağını kaldırıp doğru oyuncuları aldıklarını söyleyen başkan Ekmekçioğlu, "İkinci yarıya iyi başladık. Kritik maçlar kazandık. Teknik direktör Sait Karagırtınalar'ın gelmesiyle ilk kez 2'de 2 yaptık. Galibiyetler geldikçe takımın birbirine olan bağı güçleniyor. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Play-Off'u yakalamak bu dakikadan sonra bizim şansımızın yaver gitmesiyle, seri galibiyetlerle var olabilir. Olursa tabi ki güzel olur. İlk 6'yı zorlayacağız. Zor bir ligde olduğumuz unutulmamalı. Realist olmak lazım. Süper Lig'e her şeyimizle hazır olarak çıkmalıyız. İlk hedef ligde kalmak" diye konuştu.PAIXAO'NUN YERİ AYRIBaşkan Özgür Ekmekçioğlu, takımda attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Portekizli santrfor Marco Paixao'ya ayrı bir parentez açtı. Devre arasında deneyimli forvet için kendilerine resmi teklifler geldiğini belirten Ekmekçioğlu, "Marco çok özel bir oyuncu. Karakterli, prensipli ve profesyonel. Kendine iyi bakıyor. Maçlara iyi hazırlanan, çok duygusal, kaybetmeyi sevmeyen bir yapısı var. Devre arasında rakamsal anlamda ciddi resmi teklifler de oldu. Ancak bizdeki yeri apayrı. Göndermeyi düşünmedik. Şu anda da kafamızda öyle bir düşünce yok ama kısmet bu işler ne gelip ne gideceği de belli olmaz" yorumu yaptı.- İzmir