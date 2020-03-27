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Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir 1000 aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı.

27.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:17
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla tüm yetkililer vatandaşlara 'Evde kal' uyarısını yapıyor. Bu süreçte maddi durumu zayıf olan aileler için de yardım kampanyaları başlatıldı. Fenerbahçe 'nin genç eldiveni Altay Bayındır da sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği duyuruyla bin aileye erzak yardımı yapacağını belirtti.

Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket

"BU ZORLU SÜREÇTE ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAK İSTİYORUM"

21 yaşındaki kaleci, açıklamasında, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde Evde kal Türkiye! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullanırken, İlhan Parlak ve Umut Nayir'e çağrıda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı Umut Nayir de Altay'ın çağrısına cevap verdi ve ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı yapacağını dile getirdi.

Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket

Kaynak: İHA

Etiketler: Altay Bayındır, Fenerbahçe, Altay, Spor

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Haberler ›› Spor ››Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket - Spor
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