Altay Bayındır'ın Ankaragücü maçında yaptığı hata, sosyal medyada tepki çekti

Fenerbahçe, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştığı mücadelede Lobzhanidze'nin golü ile 1-0 yenik duruma düşerken, golden çok Altay Bayındır'ın yaptığı hata gündem oldu.

Ankaragücü'nde Michalak, savunma arkasına atılan pasa hareketlenirken, Altay Bayındır kalesini terk ederek topa müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Michalak topu Altay'ın üzerinden aşırttı ve Lobzhanidze, topu boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bu pozisyon sonrası Altay Bayındır büyük üzüntü yaşarken, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar genç kaleciye sert tepki gösterdi.

İşte Altay Bayındır için yapılan bazı yorumlar;