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Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ın inişli çıkışlı performans göstermesi sonrası Kaleci Antrenörü Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı. Boğuşlu'nun yerine Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop getirildi.

04.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:44

Fenerbahçe, geçen sezon kaleci antrenörü olarak göreve getirdiği Alper Boğuşlu ile geçen gün yollarını ayırdı. Yerine de Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop getirildi.

ALTAY 17 MAÇIN 14'ÜNDE GOL YEDİ

Bu kararın arkasında kaleci Bayındır'ın inişli çıkışlı bir grafik göstermesinin olduğu kaydedildi. İlk yarıda 17 maçın tamamına çıkan Altay, sadece 3 kez kalesini gole kapattı. Gol yememe ortalaması 17.6 olan 21 yaşındaki file bekçisi, 18 takımlı ligde 11. kaleci oldu. Ligde 21 gol yiyen Altay, maç başı ise 1.24 ortalaması ile mücadele etti. Genç kaleci, gol yememe istatistiği ile Avrupa'da 410 kaleci içinde 267. sırada yer aldı.

(Sabah)

Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı

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