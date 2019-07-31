Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!

Audi Cup üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3'e mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın gençleri iyi bir performans sergilerken kaleci Altay, 5 gol yemesine rağmen kurtarışlarıyla dikkat çekti.

ALTAY KALESİNDE GÜVEN VERDİ

Real Madrid, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca rakip kaleye 20 şut atarken, 14'ü isabetli oldu. Altay özellikle 3-2 ve 3-3'ten sonra net pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza atarken, 5-3'ten sonra ise Real Madrid yine yakın mesafeden net pozisyonlara girdi. Bu anlarda da kaleci Altay önemli kurtarışlara imza attı.

9 KURTARIŞ YAPTI

Altay Bayındır, Real Madrid maçında 5 gol yemesine rağmen 9 kurtarış yaptı.

(Futbol Arena)