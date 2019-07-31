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Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid maçında 5 gol yemesine rağmen yaptığı 9 kurtarışla dikkat çekti.

31.07.2019 21:01
Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!

Audi Cup üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3'e mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın gençleri iyi bir performans sergilerken kaleci Altay, 5 gol yemesine rağmen kurtarışlarıyla dikkat çekti.

ALTAY KALESİNDE GÜVEN VERDİ

Real Madrid, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca rakip kaleye 20 şut atarken, 14'ü isabetli oldu. Altay özellikle 3-2 ve 3-3'ten sonra net pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza atarken, 5-3'ten sonra ise Real Madrid yine yakın mesafeden net pozisyonlara girdi. Bu anlarda da kaleci Altay önemli kurtarışlara imza attı.

9 KURTARIŞ YAPTI

Altay Bayındır, Real Madrid maçında 5 gol yemesine rağmen 9 kurtarış yaptı.

(Futbol Arena)


Real Madrid, Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor

YORUMLAR (10)
VATANDAŞ: Demek volkan kalede olsa sonuç 14-3. Huhaaaaa.
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ANTİYANAL: harun fenerbahce kalesini hak etmiyor bu cocuk altin gibi berke ile uzun yillar fb kalesi bu cocuklara emanet edilmeli muric de niye israr nerede iranli gölücü simon kajer geri gelsin ersun yanal inadi biktirdi artik
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FİRAT: Bu sefer kalecin sucu yok .. defans yok
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GS: bu fenerde geleneksel kaleciler
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THULSA: Kes lan sesini!
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GS: Galatasaraylıyım tarafsız yorumum 5 gol yedi ama Volkan''ın ve Harun''un eldivenlerini alır. Güzel kurtarışlar yaptı. Böyle devam ederse geleceği parlak. . .
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THULSA: Kes lan sesini!
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1 9
AKSEKİLİ: yorum yaparken niye galatasarayliyim diye duygu algisi yaratiyonuz yaaayap yorumunu cik git
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7 6
FEYZO: Demek kurtarmayaymış 14-3 olurmuş
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BRÜTÜS: 5 yiyecek demiştim sabah. Yazmıştım da. Fenere güçlü 2 stoper acil şart. Bir de golcü.
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