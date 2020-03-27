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Altay Bayındır ve Umut Nayir'den biner aileye erzak yardımı

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ile Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

27.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:40
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den biner aileye erzak yardımı
Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır ile Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
Altay Bayındır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde evde kal Türkiye. Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum."
Genç kaleci, mesajının sonunda Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir ile MKE Ankaragücü'nün oyuncusu İlhan Parlak'ı da yardım etmeye davet etti.
Altay'a cevap veren Umut Nayir, "Bu hassas düşüncen ve nazik davetin için teşekkürler kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve ben de bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." mesajını paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Altay Bayındır, Altay, Spor

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Haberler ›› Spor ››Altay Bayındır ve Umut Nayir'den biner aileye erzak yardımı - Spor
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