Altay Bornova'da 3'te 3 peşinde

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattından çıktıktan sonra teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırıp göreve Yalçın Koşukvak'ı getiren Altay , pazar günü konuk edeceği Adanaspor 'u yenerek Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı ve Menemen İlçe Stadı'nda rakiplerini konuk eden siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yeni adresini Bornova olarak belirledi.

Siyah-beyazlılar, Bornova'da önce İstanbulspor'u 1-0, daha sonra Boluspor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. İzmir temsilcisi düşme hattında yer alan Adanaspor'u da mağlup ederek bu stadyumdaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Turgut Doğan'ın cezasının bittiği Altay'da eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Putsila'nın forma giyebileceği belirtildi.

5 MAÇIN 4'Ü İZMİR'DE

Altay, ligde üst üste oynayacağı 5 karşılaşmanın 4'üne İzmir'de çıkacak. Bu hafta Adanaspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, gelecek hafta Bursaspor deplasmanında terleyecek. Daha sonra üst üste Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) iki İzmir derbisine çıkacak Altay, bu periyottaki son maçında evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu avantajı iyi kullanmanın planlarını yapıyor.

- İzmir