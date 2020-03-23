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Altay, çalışmalarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, çalışmalara tekrar başladı.

23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:10
Altay, çalışmalarına başladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay , çalışmalara tekrar başladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından 3 gün izin verilen takımın bugün dezenfekte işlemi yapılan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplandığı belirtildi.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın antrenman öncesinde tüm futbolcular ve personelle toplantı yaptığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen profesyonel futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, tesislerde gerekli dezenfekte çalışmalarının yapıldığını kaydetti.
Futbolcuların çalışması için gerekli ortamın hazırlandığını aktaran Bozok, "Şu anda tüm tedbirler üst seviyede alındı. Hijyen ve sağlık koşulları kapsamında tesislerimizde hiçbir sıkıntı yok. Zaten son 10 gündür tesislere ziyaretçi kabul etmiyorduk. Teknik direktörümüzün planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Kutlu Aktaş, Altay, Spor

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