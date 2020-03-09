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Altay camiası tek yürek!

TFF 1. Lig'de averajla 6'ncı sırada yer alan Altay, lider Hatayspor'la yapacağı maçta tribün desteğine güveniyor.

09.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:44
Altay camiası tek yürek!

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığı son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-2 yenildiği Hatayspor 'u bu kez taraftarının desteğiyle mağlup ederek iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

ALTAY'DAN EFSANELERİNE VEFA

İlk etapta 10.000 kart hedefiyle Passolig atağı başlatan Altay yönetimi tribün desteğini arttırmak için bilet fiyatlarında indirime giderken, camianın efsane oyuncularından da Başkan Özgür Ekmekçioğlu yönetimine destek geldi. Ayfer Elmastaşoğlu, Altay Dağdelen, Şanver Göymen, Ramazan Kurşunlu, Fatih Egedik, Tamer Kanböre gibi farklı jenerasyonlardan gelen efsane Altaylılar'ın yer aldığı 25 unutulmaz isim kulübün davetlisi olarak sezon sonuna kadar kendilerine ayrılan VIP tribünden Altay'a destek verecek.

KADIN TARAFTARLARA 8 MART JESTİ

Siyah-beyazlı yönetim, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Hatayspor maçında kadın taraftarlar için bilet fiyatlarını her tribünde 1? olarak belirledi. Salı günü saat 16:30'da oynanacak müsabakada diğer biletler ise; numaralı 10?, maraton 5?, öğrenci (her tribün için) 3?, misafir 6,5?'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren orta saha oyuncusu Kerim Avcı kadroda yer alabilecek.

Kaynak: Bültenler

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Altay camiası tek yürek!
Etiketler : Hatayspor, Bornova, Altay, Güncel
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