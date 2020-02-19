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Altay'da 2. Koşukavak dönemi

Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Altay, daha önce de siyah-beyazlı kulüpte görev yapan teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

19.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:26Altay'da 2. Koşukavak dönemi
Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran , daha önce de siyah-beyazlı kulüpte görev yapan teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

TFF 1. Lig'in İzmirli ekiplerinden olan Altay, istikrarsız sonuçların ardından yollarını ayırdığı Ali Tandoğan'ın yerine Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile 1.5 yıllığına el sıkıştı. Koşukavak, 2014-2015 sezonunda da yarım sezon Altay'da görev yapmıştı.

En son Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak, bu sezon yeşil-beyazlı ekibin başında sahaya çıktığı 15 maçta 8 galibiyet almıştı. - İZMİR

Yalçın Koşukavak, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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