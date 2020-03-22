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Altay'da Abdülhamit formayı kaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abülhamit Yıldız, son 6 maçta siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

22.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:43
Altay'da Abdülhamit formayı kaptı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'da devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abülhamit Yıldız, son 6 maçta siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Eski teknik direktör Ali Tandoğan döneminde forma şansı bulamayan tecrübeli savunmacı, Yalçın Koşukavak'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından formayı kimseye kaptırmadı. Koşukavak, altyapıdan yetişen genç stoper Cenk'i kızağa çekerken formayı deneyimli defans oyuncusuna verdi.İlk olarak İzmir'de 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan Adanaspor maçında ilk 11'de görev alan 32 yaşındaki futbolcu daha sonra Bursaspor (D), Altınordu, Ekol Göz Menemenspor (D), Hatayspor ve Fatih Karagümrük (D) karşısında güven veren performanslar sergiledi. Altay bu 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç kaybetmedi. Defansta Abdülkerim'le uyumlu bir ikili olan Abdülhamit, "Şampiyonluk için gereğini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük, Altay, Spor

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