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Altay'da Adamu parlıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın sezon başında ucuz bir maliyetle kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı genç ön libero İbrahim Alhassan Adamu, son haftalarda formayı kaparak değerini katlamaya başladı.

31.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:36 Altay'da Adamu parlıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'ın sezon başında ucuz bir maliyetle kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı genç ön libero İbrahim Alhassan Adamu, son haftalarda formayı kaparak değerini katlamaya başladı. Denemeye alındığı kampında beğenilince 3 yıllık sözleşme imzalanan 19 yaşındaki futbolcu ile yönetim 50 bin TL peşinat ve asgari ücret karşılığı el sıkıştığı öğrenildi. İzmir ekibine 6'ncı yabancı olarak gelen Nijeryalı Adamu, ilk 13 haftada forma şansı bulamadı. İlk yarının son 4 maçında ilk 11'de görev alan genç krampon sergilediği performansla alkış topladı.

Nijerya U20 Milli Takımı'nda da görev alan Alhassan Adamu, Altay'da çok mutlu olduğunu belirterek, "İzmir'de 6 aydır yaşıyorum. Burası çok güzel bir şehir. Altay'da iyi bir aile ortamı var. Müslüman olmamın avantaj olduğunu düşünüyorum. Hedefim sezon sonunda Altay'da şampiyonluk yaşayıp, gelecek yıl Süper Lig'de forma giymek. En büyük hayalim ise İngiltere, Almanya ya da İspanya'da oynamak" diye konuştu.

Kendisine destek veren taraftarlara teşekkür eden Adamu, takımdaki en iyi arkadaşının gurbetçi forvet Hakan olduğunu sözlerine ekledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Afyon, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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