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Altay'da Ahmet Taşyürek ismi ön plana çıkıyor

Ali Tandoğan ile yollarını ayıran Altay'da teknik direktör adayları arasında Ahmet Taşyürek ismi ön plana çıkıyor.

18.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:33Altay'da Ahmet Taşyürek ismi ön plana çıkıyor
Ali Tandoğan ile yollarını ayıran 'da teknik direktör adayları arasında Ahmet Taşyürek ismi ön plana çıkıyor.

TFF 1. Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 31 puanla 8. sırada yer alan Altay'da Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Vakit kaybetmeden takımı emanet edeceği yeni isim için arayışlara başlayan İzmir ekibinde belirlenen adaylar arasında Ahmet Taşyürek ön plana çıkıyor. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor ile yollarını ayıran Taşyürek'in yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından durum netlik kazanacak.

Tarafların anlaşma sağlaması ile 47 yaşındaki çalıştırıcı ile resmi sözleşme imzalanacak. - İSTANBUL

Ahmet Taşyürek, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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