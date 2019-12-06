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Altay'da Ali Tandoğan dönemi başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la sözleşme imzaladı.

06.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:04Altay'da Ali Tandoğan dönemi başladı
TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör Ali Tandoğan'la sözleşme imzaladı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen Ali Tandoğan'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ekmekçioğlu, imzanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ali Tandoğan ise Altay gibi büyük bir camiaya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu, siyah-beyazlı ekibin sezon başı belirlediği Süper Lig hedefi için çalışacaklarını kaydetti.
Daha önce Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktörlük yapan Ali Tandoğan, cezası nedeniyle bu haftaki Osmanlıspor karşılaşmasını tribünden takip edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: AA

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