Altay'da Aydın'dan 3 Yıllık İmza

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay
'da kaleci Aydın
Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. Manisa Büyükşehir Belediyespor
'dan transfer olduğu siyah-beyazlılarda üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki file bekçisi, Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya gelerek 3 yıllık yeni kontrat imzaladı. Altay'da 2017'de 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezonun ikinci yarısında Sultanbeyli
Belediyespor'a kiralanan Aydın, ligde bu sezon son 3 maçtır kaleyi devralarak teknik heyete güven verdi. - İzmir
Aydın, Altay, Spor
Kaynak: DHA