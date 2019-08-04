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Altay'da B planı Sarpong

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da yönetim Eskişehirspor'dan ayrılan sağ kanat İbrahim Sissoko'nun transferini bitirmek için çaba gösterirken, Fildişi Sahilli oyuncunun imza atmaması halinde siyah-beyazlılar yöneleceği alternatif kanat oyuncusunu da belirledi.

04.08.2019 10:26 Altay'da B planı Sarpong
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da yönetim Eskişehirspor'dan ayrılan sağ kanat İbrahim Sissoko'nun transferini bitirmek için çaba gösterirken, Fildişi Sahilli oyuncunun imza atmaması halinde siyah-beyazlılar yöneleceği alternatif kanat oyuncusunu da belirledi.
İzmir ekibinin B planı olarak geçen sezon Yunanistan'nın AO Xanthi takımında forma giyen Jeffrey Sarpong'a teklif sunacağı öğrenildi. Gana asıllı Hollandalı 31 yaşındaki futbolcu Ajax altyapısından yetişti. Bir dönem İspanya'da Real Sociedad kulübünde top koşturan Sarpon, 2017-18 sezonunda ülkemizde Elazığspor formasını terletmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Sissoko, Eskişehirspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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