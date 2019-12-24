Haberler » Spor » Altay'da Cihan eldivenleri kaptı - Spor

Altay'da Cihan eldivenleri kaptı

TFF 1'inci Lig'de 6 haftalık kazanamama serisinin ardından son 2 maçında Adana Demirspor'u içerde, şampiyonluk yarışındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise deplasmanda yenerek moral bulan Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu eldivenleri kapmanın mutluluğunu yaşıyor.

24.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:57 Altay'da Cihan eldivenleri kaptı

TFF 1'inci Lig'de 6 haftalık kazanamama serisinin ardından son 2 maçında Adana Demirspor'u içerde, şampiyonluk yarışındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise deplasmanda yenerek moral bulan 'da kaleci Cihan Topaloğlu eldivenleri kapmanın mutluluğunu yaşıyor. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen 27 yaşındaki file bekçisi ligde ilk 13 haftada forma yüzü göremedi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yolların ayrılmasının ardından ilk kez Osmanlıspor deplasmanında şans bulan Cihan, maçı tribünden izleyen yeni teknik patron Ali Tandoğan'ın gözünü girdi. Teknik direktör Tandoğan, Adana Demirspor ve Erzurumspor maçlarında Cihan'a eldivenleri teslim etti. Siyah-beyazlı takım Cihan'ın görev aldığı son 3 maçta yalnızca 1 gol yedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:36   Fatih Olimpiyatları başladı - Spor
12:32   NCAA'de forma giyen genç basketbolcu Deniz Çelen'in hedefi Avrupa - Spor
12:32   7 maç, 16 iddaa kuponu! 75 bin lirayı 45+4 ve 90+3'te kazandı... - Spor
12:32   Mensah hangi takıma gidecek? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... - Spor
12:27   Kartepe'de karate şampiyonları belli oldu - Spor
12:13   Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler - Spor
11:55   İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı - Spor
11:46   Olympiakos taraftarı, VAR hakeminin evine havai fişekle saldırdı - Spor
11:05   Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek - Spor
10:22   Eski takım arkadaşı itiraf etti: Gökhan Çıra F.Bahçe'ye gol atınca seviniyordu - Spor
24.12.2019 12:55:31