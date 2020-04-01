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Altay'da Doğa yedek kaldı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Doğa İşeri, siyah-beyazlı takımda göze giremedi.

01.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:52
Altay'da Doğa yedek kaldı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay 'ın devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Doğa İşeri, siyah-beyazlı takımda göze giremedi. Ara transfer döneminde eski teknik direktör Ali Tandoğan'ın Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan öğrencisi olarak transfer edilen tecrübeli futbolcu İzmir ekibinde sadece 3 maçta oynadı.

Ali Tandoğan döneminde ikinci yarının ilk haftasındaki Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında 90 dakika sahada kalan Doğa, bir sonraki hafta iç sahada oynanan İstanbulspor müsabakasında bu kez 90 dakikada kulübede bekledi.Daha sonra üst üste oynanan Balıkesirspor (D) ve Boluspor maçlarında da Doğa'yı yanında oturtan Ali Tandoğan, 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Keçiörengücü deplasmanında tecrübeli oyuncuyu 79'uncu dakikada sahaya sürdü. Bu maçın ardından Altay yönetimi Tandoğan'ın görevine son verirken, dümene geçen teknik direktör Yalçın Koşukavak da Doğa'yı tercihleri arasında tutmadı. Koşukavak, son 6 haftada sadece Altınordu derbisinde sol kanatta denediği Doğa'ya 60 dakika şans tanıdı. Altay'da sol bekte tercih edilen isim Özgür Özkaya oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor
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