Altay'da Eski Kaptan İddialı

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor
maçına hazırlanan Altay
'da kaptan olarak başladığı sezonda futbol kariyerini sonlandırarak yardımcı antrenörlük görevine getirilen Murat Uluç
, İzmir
'e puan ya da puanlarla döneceklerini söyledi.
İlk yarının son 5 maçında çıkış yakalayacaklarını belirten genç antrenör, "Şampiyonlukla kapattığımız 3. ve 2. Lig'de en büyük avantajımız kadro derinliğimiz olmuştu. Bu sezonda da aynı alternatifli kadro yapısına sahibiz. Son iki sene derinlikli kadro ve doğru rotasyon ile başarıyı elde ettik. Tüm oyuncularımız göreve hazır ve büyük bir istekle çalışıyoruz. Hatay'dan puan ya da puanlar ile döneceğiz" dedi.
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İzmir,Altay
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:25