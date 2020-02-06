Haberler » Spor » Altay'da forvetler fazla mesai yapacak - Spor

Altay'da forvetler fazla mesai yapacak

TFF 1'inci Lig'de pazar günü düşme hattındaki Boluspor'u konuk edecek Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, son haftalarda yaşanan gol sıkıntısı nedeniyle forvet oyuncularına ekstra çalışmalar yaptıracaklarını dile getirdi.

06.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:56Altay'da forvetler fazla mesai yapacak

TFF 1'inci Lig'de pazar günü düşme hattındaki 'u konuk edecek 'da teknik direktör Ali Tandoğan, son haftalarda yaşanan gol sıkıntısı nedeniyle forvet oyuncularına ekstra çalışmalar yaptıracaklarını dile getirdi. "İlk görev gol yememek. Bunu başarıyoruz" diyen teknik patron Ali Tandoğan, "En çok gol yiyen takımlardan biriyken, göreve geldiğimizden bu yana en az gol yiyen takım olduk. Çünkü 1 gol yediğinde 2 gol atman gerekiyor. Benim oyun anlayışıma göre kontrolü elden bırakmamak doğru olandır. İlerleyen dönemde herkes bunu daha net görecek" ifadelerini kullandı.

Savunmanın yanı sıra takımına hücum da oynattığını, son olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında çok pozisyona girdiklerini dile getiren genç teknik adam, "Net fırsatlar yakaladık ancak gol bir türlü gelmedi. Forvetlerimizi motive etmemiz gerekiyor. Santrfor ve kanat oyuncularımıza daha fazla idman yaptırmamız lazım. Ekstra çalışmalarla zamanla daha iyi olacağız" diye konuştu. Tandoğan, cezası biten ancak hastalık nedeniyle geçen hafta serum tedavisi gören Kappel'in yorgun olduğunu, Hollandalı futbolcuyu yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.



Boluspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
6.02.2020 13:40:02