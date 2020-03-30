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Altay'da futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

30.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:46
Altay'da futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamda, oyuncuların hazırlıklarına hazırlanan program dahilinde bireysel olarak devam ettikleri aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 32 yaşınaki orta saha ouncusu Yılmaz Özeren, koronavirüs salgınının herkes gibi kendilerini de etkilediğini belirterek, "Takım arkadaşlarımla beraber idman yapamıyoruz. Yakaladığımız form grafiğini kaybetmemek için çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Sosyal mesafeyi de koruyarak evimde ve tesislerimizde tek başıma çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Liglerin başlayacağı tarihte hazır olmaları gerektiğini bildiren Özeren, "Süper Lig yolunda maç sayısı azaldı. Yalçın Koşukavak hocamız ile takım olarak iyi bir grafik yakaladık. Liglerin yeniden başlamasıyla tekrar hazır bir şekilde sahada olacağız. Süper Lig hedefinde büyük taraftarlarımızın inancı ve desteğiyle kupayı kaldırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor
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Haberler ›› Spor ››Altay'da futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürüyor - Spor
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