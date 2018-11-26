Altay'da Gençer Kendini Affettirdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:28



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:28

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da stoper Gençer Cansev, son haftalarda sergilediği performansla taraftarların gönlünü aldı.Ligde 5'inci haftada deplasmandaki Boluspor maçının 29'uncu dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve taraftarların tepkisini çeken deneyimli savunmacı özür diledikten sonra yönetimden herhangi bir ceza almamıştı. Son 2 haftada İzmir'de 3-0 kazanılan Adana Demirspor maçında sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen görevden kaçmayarak alkış toplayan Gençer, 1-1 sona eren Hatayspor deplasmanında 80'inci dakikada takımının beraberlik golüne imza atarak kazanılan 1 puanda önemli rol oynadı. Daha önce Medipol Başakşehir, Göztepe ve Ankaragücü'nde Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan tecrübeli savunmacı Altay'da da hedefi yüksek tutuyor. - İzmir