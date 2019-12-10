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Altay'da Gençer şoku

TFF 1'inci Lig'de 6 haftadır galibiyet alamayan Altay'da stoper Gençer'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması moralleri bozdu.

10.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:36Altay'da Gençer şoku

TFF 1'inci Lig'de 6 haftadır galibiyet alamayan 'da stoper Gençer'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması moralleri bozdu. Geçen hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 'la iç sahada oynanan maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gençer'in sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Tecrübeli savunmacının önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı belirtildi.

Gençer'in sakatlığı nedeniyle sıkıntıya giren Altay'da yönetim devre arasında stoper takviyesi yapacak. Geçen sezondan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Gençer, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. İzmir ekibinde tedavileri süren Kappel ve Tavares'in cuma günü İzmir'de oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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