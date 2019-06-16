16.06.2019 12:39
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Altay'da gündem Furkan

Altay

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, dış transferde rotayı Balıkesirspor Baltok'tan ön libero Furkan Çil'e çevirdi.

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, dış transferde rotayı Balıkesirspor Baltok'tan ön libero Furkan Çil'e çevirdi. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesi kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. İzmir temsilcisi kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Furkan'ın bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Balıkesirspor'da profesyonel olan orta saha oyuncusu Keçiören, Sarayköy, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da top koşturdu. Furkan geçen sezon 1. Lig'de 29 lig, 4 de kupa maçında görev aldı. Altay, 2. Lig'de şampiyon olduğu 2017-18 sezonu öncesi yaz döneminde Furkan'a talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.


- İzmir
Kaynak: DHA
Balıkesirspor, Altay, Spor

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