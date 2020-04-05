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Altay'da Hakan kulübeden çıkamadı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin radarına bile giren Hakan Demirci, siyah-beyazlı takımda istediği süreyi bir türlü bulamadı.

05.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:37
Altay'da Hakan kulübeden çıkamadı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay 'da ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin radarına bile giren Hakan Demirci, siyah-beyazlı takımda istediği süreyi bir türlü bulamadı.

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'un altyapısından transfer edilen 21 yaşındaki sol kanat, şimdiye kadar ligde 5, kupada 3 karşılaşmada şans buldu. Antalya'da gerçekleşen devre arası kampında Galatasaray, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ilgisini çeken genç futbolcu siyah-beyazlı formayla ligde ilk 11'de 1 kez bile görev alamadı.İsviçre doğumlu Hakan'ın İzmir ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gurbetçi futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla U21 Ligi'nde 34 maçta 20 gol atmıştı. Altay, sezon başında Hakan'ın transferi için Alanya ekibine 150 bin TL yetiştirme bedeli ödemişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Altay, Spor
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Haberler ›› Spor ››Altay'da Hakan kulübeden çıkamadı - Spor
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