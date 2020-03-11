Altay'da Hatayspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Altay'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Altay'ın Süper Lig hedefine ulaşması halinde İzmir'in kazanacağını belirtti.
11.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:46
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor 'u 2-1 mağlup eden Altay 'ın profesyonel şube sorumlusu Hilmi Bozok, Altay'ın Süper Lig hedefine ulaşması halinde İzmir 'in kazanacağını belirtti.
Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, ligin bitimine 7 maç kala her müsabakayı final niteliğinde gördüklerini, Süper Lig hedefinde en büyük avantajlarının camiadaki istek ve beraberlik olduğunu ifade etti.
Futbolcuların Altay camiasına layık olmak için çabaladığını bildiren Bozok, şunları kaydetti:
"Hatayspor maçını sıralamayı bilmeden izleyen bir futbolsever kesinlikle Altay'ı lider zannederdi. Fatih Karagümrük deplasmanında da bize yakışan bir oyun sergileyeceğiz. Bornova ve Kemalpaşa belediye başkanları maçımıza gelerek bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ederken bundan sonra kalan 3 iç saha maçımıza kentimizin tüm belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bekliyoruz. Unutulmasın ki Altay kazanırsa İzmir kazanır. Süper Lig'de olmamız şehrimizin sosyal, kültürel ve ticari hayatını da hareketlendirecektir."
Hatayspor karşılaşmasında 2 gole imza atan Marco Paixao, bu sezon gol sayısını 16'ya çıkardı.
Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, ligin bitimine 7 maç kala her müsabakayı final niteliğinde gördüklerini, Süper Lig hedefinde en büyük avantajlarının camiadaki istek ve beraberlik olduğunu ifade etti.
Futbolcuların Altay camiasına layık olmak için çabaladığını bildiren Bozok, şunları kaydetti:
"Hatayspor maçını sıralamayı bilmeden izleyen bir futbolsever kesinlikle Altay'ı lider zannederdi. Fatih Karagümrük deplasmanında da bize yakışan bir oyun sergileyeceğiz. Bornova ve Kemalpaşa belediye başkanları maçımıza gelerek bize destek oldular. Kendilerine teşekkür ederken bundan sonra kalan 3 iç saha maçımıza kentimizin tüm belediye başkanlarını ve sivil toplum örgütlerini bekliyoruz. Unutulmasın ki Altay kazanırsa İzmir kazanır. Süper Lig'de olmamız şehrimizin sosyal, kültürel ve ticari hayatını da hareketlendirecektir."
Hatayspor karşılaşmasında 2 gole imza atan Marco Paixao, bu sezon gol sayısını 16'ya çıkardı.
Kaynak: AA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Spor
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı