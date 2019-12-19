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Altay'da hedef Kenan

TFF 1. Lig'de devre arasında kadrosunu takviye ederek Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen Altay'ın Gaziantep FK'nın tecrübeli kanat oyuncusu Kenan Özer ile temasa geçtiği öğrenildi.

19.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:59 Altay'da hedef Kenan

TFF 1. Lig'de devre arasında kadrosunu takviye ederek Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen 'ın FK'nın tecrübeli kanat oyuncusu Kenan Özer ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bu sezon Gaziantep temsilcisinde Süper Lig'de sadece 1'i ilk 11'de 11 maçta forma giyerek 207 dakika sahada kalabilen 32 yaşındaki oyuncunun kulüp arayışında olduğu belirtildi. Kuzey Kıbrıs doğumlu tecrübeli futbolcu, kariyerinde Beşiktaş, Karşıyaka, Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formalarını giydi. Kenan, Ankaragücü ve Gaziantep'te son 2 sez onda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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