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Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, sahada çalışıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, çalışmalarını kulüp tesislerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak gerçekleştirdiğini bildirdi.

10.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:16
Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, sahada çalışıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay 'da kaleci Cihan Topaloğlu, çalışmalarını kulüp tesislerinde sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak gerçekleştirdiğini bildirdi.
Cihan Topaloğlu, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yakında atlatılacağına inandığını belirtti.
Bu süreçte sabırlı olmak gerektiğini vurgulayan tecrübeli file bekçisi, "Şu anda bütün futbolcular evlerinde bireysel idman yapıyor. Ben Gaziemir'deki tesislerimize yakın oturduğum için, sosyal mesafe ve izolasyona uyarak sahada çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer oyunculara göre antrenmanlarının farklı olduğunu belirten Cihan, şunları kaydetti:
"Kalecilerin top hassasiyetini kaybetmemesi gerekiyor. Fizik kondisyon her oyuncu için geçerli ancak kalecilerin topla çalışması gerekiyor. İdman sahasında kimsenin dokunmadığı sadece benim dokunduğum iki top var. Saha kenarındaki duvarlara kendi vurduğum topları tutuyorum. Antrenörümüzün bana vermiş olduğu programı uyguluyorum."
Kaleciler arasındaki rekabetin başarıyı getirdiğini kaydeden Cihan, forma giymediği dönemde Emre Koyuncu ve Aydın Bağ'a destek olduğunu, şimdiki süreçte de onların kendisine yardımcı olduğunu belirtti.
"Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamak istiyorum"
Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak istediklerini dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:
"Çaykur Rizespor ile Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştım. O sezon da fazla forma şansı bulamamıştım. Altay ile 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamak istiyorum. Doğanlar Stadı'nda büyük Altay taraftarı ile bütünleştik. Taraftarımızın da desteği ile rakipleri baskı altına aldık ve burada oynadığımız maçların hepsini kazandık. Bir nevi yapımı kısa sürede bitecek Altay Alsancak Stadı'nın provasını yapmış olduk. Buradan Süper Lig'e yükselip, Altay'ın evine Süper Lig file bekçisi olarak dönmek istiyorum. Orada başarılı sezonlar geçirmek istiyoruz."
Taraftarlarını çok özlediklerini de aktaran Cihan Topaloğlu, "Ligler tekrar başladığında, maçların seyircili ya da seyircisiz oynanacağına karar verilecek. En büyük temennimiz, sağlık yönünden bir sıkıntı olmazsa taraftarımız önünde oynamak. Eğer seyircisiz oynanırsa da onların desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor
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