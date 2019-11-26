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Altay'da Karafırtınalar'a güvenoyu

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle önce şampiyonluk sonra Play-Off yarışından kopan Altay'da yönetimden teknik heyete güvenoyu çıktı.

26.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:31Altay'da Karafırtınalar'a güvenoyu

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetle önce şampiyonluk sonra Play-Off yarışından kopan 'da yönetimden teknik heyete güvenoyu çıktı. Son olarak deplasmanda alınan 2-1'lik Akhisarspor yenilgisi sonrası bir araya gelen Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın, geçen sezondan bu yana dümende olan teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın görevinin başında kalmasına karar verdi. Geçen hafta takıma 30'ar bin TL ceza kesen yönetim bu kez herhangi bir ceza gündeme getirmedi.

Gidişattan memnun olmayan yönetim, bazı oyuncuların formsuzluğu nedeniyle sıkıntı yaşandığını düşünüyor. 11'inci sıradaki siyah-beyazlı ekibin hak etmediği bir konumda olduğunu belirten kurmaylar, iç sahada oynanacak Eskişehirspor maçıyla birlikte kötü gidişin sona ererek çıkışın başlayacağına inanıyor. Altay'da dizinden sakatlanan ön libero Tavares ile adalesinden sakatlanan sol kanat Kappel'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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