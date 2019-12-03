Altay'da Karafırtınalar dönemi bitti

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından evinde Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Altay'da yönetim teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı. Altaylı taraftarların Eskişehirspor maçında istifa çağrısında bulunduğu teknik patron Karafırtınalar'la bugün masaya oturan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, deneyimli teknik adama hizmetleri için teşekkür etti.

Karafırtınalar da yönetimin kararı sonrası oyuncularla vedalaştı. Geçen sezondan bu yana Altay'da görev alan Sait Karafırtınalar, bu sezon siyah-beyazlı takımın başında 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi gördü. Bu arada yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

- İzmir