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Altay'da karafırtınalar eski takımına hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 4 puan toplayan şampiyonluk iddiasındaki Altay'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, cumartesi günü eski takımı Boluspor'u deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor.

09.09.2019 11:35 Altay'da karafırtınalar eski takımına hazırlanıyor
TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 4 puan toplayan şampiyonluk iddiasındaki Altay'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, cumartesi günü eski takımı Boluspor'u deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı kulübe gelmeden önce son olarak Boluspor'u çalıştıran Karafırtınalar, 2017-18 sezonunda Play-Off oynattığı kırmızı-beyazlıları geçen sezon da ilk yarıda haftalarca zirveye ortak ettikten sonra görevinden ayrıldı.
Memleketi İzmir'de bir dönem altyapısında forma giydiği Altay'ın başına geçen tecrübeli teknik adam, sezonun ikinci yarısında oynanan maçta eski takımı Boluspor'u 1-0 yenmeyi başardı. O maçta Altay'ın golünü 90+3'te bu sezon henüz suskunluğunu bozamayan yıldız golcü Paixao attı. Boluspor, bu sezon ilk 3 maçta yalnız 1 puan alabildi. Deplasmanda işlerinin kolay olmayacağını belirten Karafırtınalar, "Milli aradan önce Balıkesirspor'u yenerek başlattığımız çıkışı Bolu'da sürdürmük istiyoruz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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