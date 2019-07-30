Altay'da Karafırtınalar iddialı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, yeni sezonda her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi. "Oyuncularım nasıl bir forma giydiklerinin ve beklentilerin farkında" diyen teknik patron Karafırtınalar, "Geçen sezon bana biraz daha erken göreve gelseydim takımın farklı yerde olacağı söyleniyordu. Şimdi sezon başında görevdeyim. Oyuncularımla bunu paylaştım. Yükümüz çok ağır ama bunu neticelendirelim. Geçen sezon Play-Off'u ucundan yakaladık ama bu sene vura vura gidelim inşallah" diye konuştu.

Tüm maçları kazanacak güce ve potansiyele sahip olduklarını vurgulayan Sait Karafırtınalar, "O gücü hissediyoruz. Hiçbir maçı berabere bitirelim, oyunu tutalım düşüncemiz olmadı, olmayacak. Ofansif futbolu sürdüreceğiz, kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışan bir takımız. Bunu yine göstereceğiz. Altay'ın hedefi her zaman zirvedir" dedi.

Süper Lig'den düşen takımların avantajlı olduğunu, Karagümrük, Giresunspor, Hatayspor ve Altınordu'nun kendileri gibi iddialı olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Hak edenin mutlu sona ulaşacağı bir lig olsun" mesajı verdi.

"ÖZKAYNAĞA DÖNMELİYİZ"

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, altyapıya önem vermeleri gerektiğini vurguladı. Son olarak Gazişehir Gaziantep'e transfer olan Ulaş Zengin'in kulübe ekonomik katkı sağladığını hatırlatan Karafırtınalar, "Bu ekonomik şartlarda bu tip oyuncuları çıkarmaya devam etmeliyiz. Özkaynağa dönmemiz gerekiyor. Altay Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla bilinen bir kulüp, bu kültüründe var" dedi. Forma şansı konusunda önyargılı olmadığını söyleyen Karafırtınalar, "Ne yaşa ne isme bakacağız. Katkı veren forma şansı bulacak" diye konuştu.

- İzmir