Altay'da Kerim üzüntüsü
TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Altay'da maçın son bölümünde sakatlanan Kerim Avcı'dan kötü haber geldi.
16.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:42
TFF 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kalan Altay 'da maçın son bölümünde sakatlanan Kerim Avcı'dan kötü haber geldi.
Gurbetçi orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında sağ diz dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Kerim'in iyileşme sürecinin 3-4 haftayı bulacağı öğrenildiDevre arasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan kiralık olarak transfer olduğu İzmir temsilcisinde siyah-beyazlı formayla ilk golünü Fatih Karagümrük filelerine bırakan Kerim Avcı, bitime 6 hafta kala Play-Off mücadelesi veren takımına bu önemli periyotta katkı sağlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Kerim'in son haftalarda takıma dönmesi bekleniyor.- İzmir
Kaynak: DHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Kerim Avci, Altay, Spor
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