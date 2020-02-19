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Altay'da Koşukavak imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da dün teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran yönetim bugün göreve Yalçın Koşukavak'ı getirdi.

19.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:46Altay'da Koşukavak imzaladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da dün teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayıran yönetim bugün göreve Yalçın Koşukavak'ı getirdi. Son olarak bu sezon Bursaspor'u çalıştaran deneyimli teknik adam siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Sportif Direktör Murat Uluç ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da katıldı. Daha önce 2015'te Altay'da teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak, 5 yıl sonra eski kulübüne döndü.



Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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