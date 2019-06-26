26.06.2019 12:05
Haberler » Spor » Haber

Altay'da Mehmet Erdem atağı

Altay

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, Gençlerbirliği'nden ayrılan sağ kanat Ahmet İlhan Özek ve orta saha Bekir Yılmaz'la temaslarını sürdürürken, bu sezon Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkan Gaziantep Gazişehir'in sol beki Mehmet Erdem Uğurlu'yu da listesine aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay , Gençlerbirliği 'nden ayrılan sağ kanat Ahmet İlhan Özek ve orta saha Bekir Yılmaz'la temaslarını sürdürürken, bu sezon Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkan Gaziantep Gazişehir'in sol beki Mehmet Erdem Uğurlu 'yu da listesine aldı. Gazişehir'le yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edilirken, Mehmet Erdem'in de İzmir 'e gelmek istediği vurgulandı. Futbol yaşamına 2007-2008 sezonunda Keçirörengücü'nde başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Bakspor, Ankaragücü ve Göztepe'de de oynadı. Geçen sezon Gazişehir'de 23 maça çıkan Mehmet Erdem Uğurlu 1 gol attı. Mehmet Erdem, 2014-2015'te forma giydiği Göztepe'de de 2'nci Lig şampiyonluğu yaşamıştı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Uğurlu , Altay , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:07 Washington'da yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
13:05 Karşıyaka'da Sarıca heyecanı
12:57 Çizme'den Anadolu'nun zirvesine
12:55 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol kursiyerleri, sevinçlerini Seçer ile paylaştı
12:54 FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
12:48 İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
12:47 Almanya'da Avrupa Spor ve Kültür Festivali düzenlenecek