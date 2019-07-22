Altay'da Onurcan şoku

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın geçtiğimiz hafta ön protokol yaptığı Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan Piri, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı. Afyon kampında bir süre antrenmanlara katılan genç file bekçisine ulaşamadığını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Ben İzmir'e geldikten sonra Onurcan ayrılmak istediğini söyleyerek kampı terk etmiş. Telefonlarını da açmıyor. Neden ayrıldığını bilmiyorum, ilginç" yorumunda bulundu. Bu gelişme üzerine yönetim yeni kaleci transferi için arayışlara başladı. Öte yandan bugün Afyon'da başlayan ikinci etap kampına İbrahim Akın, Necdet ve Yasin'in yanı sıra genç oyuncular Batuhan, Ömer, Murat Berkan ve Abdullah dahil edilmedi. Gençlerin kiralık olarak başka takımlara gönderileceği açıklandı.

- İzmir