Altay'da Özden Töraydın Patladı

Kaynak: DHA

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçını kaybeden ve düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inen Altay'da taraftarların istifaya davet ettiği Teknik Direktör Özden Töraydın, "Kimseye eyvallahımız yok. Herkes yerini bilecek. Görevimin başındayım" şeklinde konuştu.Tepkilerin normal olduğunu ancak hakaret ve küfürlerde art niyet gördüğünü dile getiren genç teknik adam, "Biri çıksın söylesin. 'Özden Töraydın kulübün parasını gereksiz yere harcadı, para çaldı' desin. Hesap verdiğim kişiye karşı içim rahat. Ben bu kulüp için ne kötülük yapmışım? 90 dakika, 'İstifa' diye bağırdılar, alınmadım. İstedikleri kadar bağırsınlar, doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Görevi gerektiğinde bırakırım. Zaman her şeyi gösterecek" diye konuştu.Siyah-beyazlı kulüpte son 2 yılda sportif direktörlük görevini üstlenen Özden Töraydın, pasif teknik direktörleri göreve getirdiği yönündeki eleştirileri kabul etmediğini söyleyerek, "Hiçbir teknik direktörün işine karışmadım. Transferleri istişare içinde yaptık. Her oyuncudan yüzde yüz verim almak imkansız. Belki teknik direktörlük yapmamam gerekiyordu ama şartlar öyle gelişti. Kariyerim yok yine söylüyorum. Ama kusura bakmasınlar, kimsenin lafıyla bu kulübü yönetmedik. Bu kadar sabırsızlıkta art niyet arıyorum. Altay, Türkiye'ye mal olmuş bir kulüp. Hedefimiz doğrultusunda gideceğiz. Daha Süper Lig'e hazır değiliz. Çok eksiğimiz var. Göreve geldiğimizde 7 yılda Süper Lig dedik, şimdi 4 yıla düşürdük. Kulübü borca sokmayız" dedi.Altay'ı her alanda profesyonelce temsil ettiklerini vurgulayan teknik patron Töraydın, "Doğru zamanda Süper Lig'e çıkarmayı biliriz. 16 maçta 16 puanı ben de kabul etmiyorum. Taraftarın tepkisini anlayabiliyorum. Taraftar galibiyet ister ancak oyundan çıkan oyuncuyu yuhaladığı sürece geçmişte olduğu gibi yine bunun cefasını çekeriz. Sinerji yakaladığımızda neler yapabileceğimizi üst üste yaşadığımız 2 şampiyonlukta gördük. Herkes şapkasını önüne koysun, düşünsün. Kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz. Yüksek bütçeli bir takım yapıp kulübü zarara sokmadık. 1-2 yıl kalıcı olalım. İyi başladığımız sezonda son haftalarda şanssız mağlubiyetler aldık" yorumu yaptı. Altay'da taraftarlar geçen hafta içinde de tesislere giderek futbolcuları tehdit etmişti. - İzmir