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Altay'da Paixao korkuttu

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forvet Marco Paixao'nun sakatlanması teknik heyeti korkuttu.

23.07.2019 14:00 Altay'da Paixao korkuttu
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forvet Marco Paixao'nun sakatlanması teknik heyeti korkuttu.
Afyonkarahisar kampının ilk etabında bosu topunda denge çalışması yaparken ayağını burkan Portekizli gol kralı, Denizlispor'la oynanan hazırlık maçında forma giyemedi. Kurmaylar usta golcüyü dinlendirerek riske etmezken, Paixao'nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Bugün siyah-beyazlı takımın ikinci etap kampında sabah antrenmanını salonda çalışarak geçiren deneyimli santrforun takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.
Marco Paixao, geçen sezon 29 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Afyon, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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