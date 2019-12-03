Haberler » Spor » Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi - Spor

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altay, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

03.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:22Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi
, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da, üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar, 1-1 biten Eskişehirspor maçında Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'a istifa çağrısında bulunmuşlardı. Son 5 haftada alınan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında yönetim ve Sait Karafırtınalar arasında görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından taraflar karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verdi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karafırtınalar'a emeklerinden dolayı teşekkür ederken deneyimli teknik adamla helalleştiklerini söyledi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:34 Fenerbahçe, Dirar'ın önerdiği Mohamed Nahiri'yi gündemine aldı! - Spor
17:32 Gaziantep FK'de kupa mesaisi - Spor
17:32 Reha Muhtar - Umut Güner davasında karar çıktı! 1 yıl hapis cezası... - Spor
17:30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından - Spor
17:28 Altay ve Trabzonsporlu eski futbolcular, Türkiye Kupası maçı öncesinde buluştu - Spor
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Spor
16:15 Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı - Spor
16:00 Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir - Spor
15:32 Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı - Spor
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
09:56 Cenk Ergün: Arda Turan Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi görünüyor - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
22:02 Beşiktaş taraftarı, Abdullah Avcı ile barıştı! - Haberler
3.12.2019 17:49:25