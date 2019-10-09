Haberler » Spor » Altay'da savunmaya kart uyarısı

Altay'da savunmaya kart uyarısı

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından İzmir derbisinde Altınordu ile karşılaşacak Altay'da teknik heyetten sarı kart sınırındaki iki savunma oyuncusuna uyarı geldi.

09.10.2019 13:15Altay'da savunmaya kart uyarısı
TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından İzmir derbisinde Altınordu ile karşılaşacak Altay'da teknik heyetten sarı kart sınırındaki iki savunma oyuncusuna uyarı geldi. Siyah-beyazlı ekibin son olarak evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada stoperler Gençer ve Abdülkerim, toplamda gördükleri üçer sarı kart nedeniyle ceza sınırına geldi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk 11'in vazgeçilmezi olan iki defans oyuncusundan dikkatli olmalarını istedi. İki futbolcu Altınordu karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Ekol Göz Menemenspor müsabakasında görev alamayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:51 Görme engelli halterciler, türkiye şampiyonası'nda podyuma çıktı
14:44 Medical Park Samsun Engelligücü'nden madalya jesti
14:40 Sivas'ta bilekler yarıştı
14:37 Ayvalıkgücü, Salihli'ye bileniyor
14:42 Türkiye Görme Engelliler Powerlifting ve Bench-Press Şampiyonası
14:41 Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalıştı
14:34 Eskişehir'in işitme engelli tekvandocuları Türkiye'yi temsil edecek
9.10.2019 14:56:14