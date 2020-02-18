Haberler » Spor » Altay'da Tandoğan dönemi de bitti - Spor

Altay'da Tandoğan dönemi de bitti

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası Play-Off hattının dışında kalan Altay'da 3. Lig'den bu yana görevde olan Sportif Direktör Özden Töraydın'la yolların sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör Ali Tandoğan'la da yollar ayrıldı.

18.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:40Altay'da Tandoğan dönemi de bitti

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası Play-Off hattının dışında kalan 'da 3. Lig'den bu yana görevde olan Sportif Direktör Özden Töraydın'la yolların sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör Ali Tandoğan'la da yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen Tandoğan, yalnız 8 maçta takımın dümeninde yer alıp 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Altay'da Ali Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük için Ümraniyespor'dan ayrılan Ahmet Taşyürek, Denizlispor'u geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz, son olarak Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ve Metin Diyadin'in isimleri geçiyor.



Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
15:20  Şövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?
15:20  Cankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya cankurtaran mı, can kurtaran mı?
18.02.2020 16:29:59