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Altay'da Tatos deneyime güveniyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın tecrübeli oyuncusu Andreas Tatos, Süper Lig yolundaki en önemli silahlarının tecrübe olduğunu dile getirdi.

13.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:54
Altay'da Tatos deneyime güveniyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay 'ın tecrübeli oyuncusu Andreas Tatos, Süper Lig yolundaki en önemli silahlarının tecrübe olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de üçüncü sezonunu geçirdiğini ifade eden Yunan orta saha oyuncusu, Altay'da forma giyen oyuncuların birçoğunun geçmişte üst liglerde mücadele ettiğini belirterek, "Abdülhamit, Abdülkerim, Putsila, Erhan, Gençer, İbrahim, Kerim, Özgür ve Turgut Doğan daha önce Süper Lig'de oynamış futbolcular. Diğer takım arkadaşlarım da başka ülkelerde hep üst liglerde oynamış, şampiyonluklar yaşamış oyuncular. Sahada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Daha önce yaşadığımız deneyimler bizi son 6 haftada hedefe götürecek" dedi.

Tüm dünyada yaşanan korana salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bireysel çalışmalarına İzmir'deki evinde devam eden Yunan 10 numara, dünyanın farklı ülkelerindeki arkadaşları ile konuştuğunu kaydederek, "İnsanlar hiç kimsenin istemediği bir şekilde hayatlarını kaybediyor. Çok üzücü bir durum yaşanıyor. Yunanistan'daki dostlarımla konuşuyorum. Orada da herkes sağlığını bir şekilde korumaya çalışıyor. Liglere ara verilmesinden sonra tesislerde hocamız bizim ile bir toplantı yaptı. Yaşanan süreç hakkında bilgiler verdi. O günden itibaren evimizde bireysel çalışmalar yapıyoruz. Yine imkanlar dahilinde izole bir şekilde tesislere gelip çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

KAMPA ALINMAYINCA ŞAŞIRDIM

Takımın eski teknik direktörü Ali Tandoğan'ın devre arasında kendisini Antalya'da gerçekleşen kamp kadrosuna dahil etmemesine çok şaşırdığını söyleyen Andreas Tatos, "Yine de Altay'ın sözleşmeli oyuncusu olarak çalıştım ve kendimi hazır tuttum. İkinci yarı başlayınca Ali Tandoğan bazı maçlarda bana görev verdi. Sonrasında kulüpte hem idari hem de teknik anlamda bazı değişiklikler yaşandı. Yalçın Koşukavak teknik direktör olduktan sonra daha fazla süre almaya başladım. Tecrübeli bir oyuncu grubu olduğumuz için Koşukavak'ın yaptırmak istediklerine çabuk uyum sağladık ve iyi bir form grafiği yakaladık" yorumu yaptı.


- İzmir

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor
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