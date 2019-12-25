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Altay'da Tatos gözden düştü

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, teknik direktör Ali Tandoğan'ın göreve gelmesinin ardından gözden düştü.

25.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:50 Altay'da Tatos gözden düştü

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan 'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, teknik direktör Ali Tandoğan'ın göreve gelmesinin ardından gözden düştü. Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Tatos, Ali Tandoğan'ın dümene geçmesiyle kızağa çekildi.

Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzonspor deplasmanında görev verdi. Teknik patron Ali Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.



Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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